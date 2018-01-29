Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, hepsi sahte 306 litre rakı ile 150 litre şarap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sahte içki üretimi yapan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinden yapılan aramada hepsi sahte 306 litre rakı, 150 litre şarap, içki yapımında kullanılan musluklu 70 ve 80 litre kapasiteli 2 ahşap fıçı ele getirildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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