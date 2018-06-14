Eskişehir'de sahte parayla yakalanan 2 kardeş gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polisin durdurup, arama yaptığı otomobilde 100 liralık 114 sahte banknot ele geçirildi, sürücü ve yanındaki kız kardeşi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Eskişehir- Kütahya karayolunda bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100 liralık 114 sahte banknot ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Abdülkadir Y. ile yanındaki kardeşi Buse Gaye Y.'yi gözaltına aldı. 2 kardeş, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum