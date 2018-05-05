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Eskişehir'de Şaman sergisi 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 'Orta Asya'dan dünyaya Şamanlar'  adlı sergi açıldı.

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 'Orta Asya'dan dünyaya Şamanlar' adlı sergi açıldı. Sergide Şamanların kullandığı giysiler ve eşyalar yer aldı.

Koleksiyoner Yasemin Delibay, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'de 'Orta Asya'dan Dünyaya Şamanlar' adlı sergi açtı. Sergide, Orta Asya'dan başlamak üzere dünyanın farklı noktalarında görülen Şaman ritüellerine ve gündelik hayatlarına dair objeler bulunuyor. Yakutistan'dan Moğollar'a ve Kuzey Amerika kabilelerine kadar çok geniş bir sahada görülen gök mezarların örnekleri serginin en ilgi çeken materyalleri arasında yer aldı. Sergiyi Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile çok sayıda kişi gezdi. Koleksiyoner Yasemin Dilbay 13 mayısa kadar çık tutulacak olan sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Şamanizm her ne kadar sistematik bir inanç sistemi olarak Orta Asya, Sibirya kökenli bir Türk inanç sistemi olsa da yeryüzüne dağılmış, birbirinden habersiz ve iletişimsiz birçok toplulukların da inanç sistemi olagelmiştir. Şamanik inanç sisteminde sorunlar da, çözümler de doğada ve onun güçlerindendir. Doğa bir sorun üretmişse mutlaka bir yerlerde onun çözümü de gizlidir. Bu çözüm eğer bir yerlerde gizliyse onu birilerinin bulup çıkarması gerekir ve birilerinin bu çözümleri bulup çıkarma becerisine sahip olmaları gerekir. İşte bu özel kişiler Şamanlardır. Şamanlar sorun gidericidirler. Onlar çok farklı ve duygu yoğunluğuna sahip kişilerdir. Onlar sorunlar karşısında ne yapacaklarını, nasıl bir yol izleyeceklerini iyi bilirler ve insanlar onlara güvenirler. Kabile insanlarının onlara her zaman ihtiyaçları vardır. Sergide çok fazla hayvansal materyal var. Ama onların hepsi doğal yollarla hayatlarını kaybetmiş hayvanlardır. Şaman kültürü ile günümüz kültürü arasında çok büyük benzerlikler var. Mesela nazar boncuğundan başlayın, birisi vefat ettiği zaman 40 gün sonra yapılan törenler bile Şaman kültüründen geldiği söyleniyor."

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