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Eskişehir'de 'Seramik Çalıştayı' sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' sona erdi.

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı' sona erdi. Çalıştayda yapılan eserlerle sergi açıldı. Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Şehrin Ateşi' sloganı ile düzenlenen 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na aralarında Tayvan, Lübnan ve Çek Cumhuriyeti'nden gelenlerin de bulunduğu10 seramik sanatçısı katıldı. 4 gün süren çalıştayda kurulan fırınlarda raku, sagar ve naked raku pişirim teknikleri uygulayan sanatçılar, yaptıkları eserleri pişirdi. Sanatçıların pişirim tekniklerini uygularken ateşin toprakla adeta dans ediyor gibi görüntüsü, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Çalıştayın sona ermesi nedeniyle sergi düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, çalıştay süresince sanatçıların yaptıkları eserler sergilendi. 2 hafta süreyle ile izleyicilere açık kalacak olan sergiyi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ?Odunpazarı Belediyesi, cam sanatları ve ahşap heykel festivalinin yanısıra seramikte de büyük aşama kat etti. Eskişehir'de yediden yetmişe nüfus, seramik nedir porselen nedir seramik nasıl yapılır, nasıl pişirilir bunlar hakkında bilgi sahibi oldu diye konuştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, da belediye olarak sanatçıya ve sanata destek olmak adına önemli adımlar atıyoruz. Odunpazarı'nı sanatın merkezi konumuna getirdik. Kültür sanat adına daha büyük adımlar atacağız dedi.

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