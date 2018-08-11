Eskişehir'de seramik sanatçıları eserlerini pişirdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Belediye tarafından 'Şehrin Ateşi' sloganı ile Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na aralarında yabancıların da olduğu 10 seramik sanatçısı katıldı. 4 gün sürecek olan çalıştayda meydanda kurulan fırınlarda raku, sagar ve naked raku pişirim teknikleri uygulayan sanatçılar, gün boyunca yaptıkları eserleri pişirdi. Sanatçıların pişirim tekniklerini uygularken ateşin toprakla adeta dans ediyor gibi görüntüsü ise izleyenler tarafından ilgiyle izlendi.

Çalıştayda çocuklar da seramik hamuruna şekil verip çömlekler yaptı. Odunpazarı Belediyesi'nin çalıştay sorumlularından Tuğçe Edizgil, "Seramik Pişirimleri Teknikleri Çalıştayı'nın 4'üncüsünü düzenliyoruz. Sanata ve sanatçıya mekanlar kazandırdığımız belediye vizyonumuzda bunu geleneksel hale getirdik ve her yıl da olmasını planlıyoruz. Çalıştay sonunda açılacak olan sergi 2 hafta boyunca izleyicilere açık kalacak" dedi.

Çalıştaya katılan sanatçılardan İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Özlem Özer Tuğal da, "Burada birçok yabancı ve Türk sanatçılarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz, yüksek dereceli fırınlarda pişirilmek üzere özel bir çamurla şekillendirmeler yaptık. Daha sonra da raku ve değişik teknikleri kullanarak hepimiz, farklı farklı düşüncelerimizi yansıtan seramikler yaptık. Çalıştay gerçekten çok ilgi görüyor. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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