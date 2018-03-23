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Eskişehir’de silahlı örgüt suçundan 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de silahlı örgüt kurdukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçunu işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de silahlı örgüt kurdukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçunu işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, beş kasten yaralama olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, 1 adet pompalı tüfek ve kartuşlar ele geçirildi.
Öte yandan suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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