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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 02:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahıs evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokakta gerçekleşti.

Eskişehir’de bir şahıs evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokakta gerçekleşti. Gece saatlerinde 06 FL 9106 plakalı aracıyla evine gelen Orhan Çelik (43), aracını kaldığı ikametin önüne park etmek için durdu. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Çelik’in arabasının kapısını açarak iki el ateş etti. Ardından şahıs veya şahıslar olay yerine geldikleri araçla kaçtı. Bu esnada açılan iki el ateşin vücuduna isabet ettiği Orhan Çelik, ağır yaralandı. Aracından çıkan Çelik birkaç adım attıktan sonra kaldırımın üzerine yığılarak hayatını kaybetti.
Açılan ateşin sesiyle durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ise, polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı incelemede yaptı. Silahlı saldırıyı yapıp ardından kaçan şahıs veya şahıslar için ekipler Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya karayollarındaki giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 ölü
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