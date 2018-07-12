Eskişehir'de sokak sineması

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi'nce 'Sokakta hayat var' sloganıyla düzenlenen yazlık sinema gösterimlerine başlandı.
Sinema etkinliğinin ilk gösterimi, Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde yapıldı. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri'nin rol aldığı 'Aile Arasında' adlı film, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte çok sayıda kişi tarafından izlendi. Filmi izlemeye gelenlere, belediye görevlilerince patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Başkanı Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Belediye olarak kültür ve sanat işlerimizi artık sokağa da taşıyoruz. Hem geçmişi hatırlamak hem de nostaljik bir gece geçirmeniz amacıyla sokak sinemalarını önemsiyoruz. Ayrıca insanların birbiriyle kaynaşması, dayanışması ve tanışması için de bu gösterimlerin gerekli olduğunu düşünüyoruz. İzleyeceğiniz filmlerle de iyi vakit geçireceğinizi düşünüyoruz" dedi.
Başkan Kurt'un konuşmasının ardından filmin gösterimine geçildi. Filmin yarısında yağmur başlamasına rağmen izleyiciler, şemsiyelerle ve buldukları kartonlarla korunarak, izlemeye devam etti.
Eskişehir'de, 25 Temmuz'a kadar sürdürülecek etkinlikte 'Aile Arasında', 'Mandıra Filozofu' ve 'Mandıra Filozofu İstanbul' adlı filmler, çeşitli semtlerde gösterime ücretsiz sunulacak.
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