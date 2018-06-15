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Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de belediye otobüs durağındaki bank üzerine bırakılan paket, bomba şüphesi ile polis tarafından fünyeyle patlatılarak açıldı.

Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de belediye otobüs durağındaki bank üzerine bırakılan paket, bomba şüphesi ile polis tarafından fünyeyle patlatılarak açıldı. Paketten nevresim takımı çıktı.
İki Eylül Caddesi'nde, Alaeddin Parkı yanındaki belediye otobüs durağında bank üzerinde bir paket gören vatandaşlar, bomba şüphesi ile durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, tramvayların da geçiş yaptığı caddeye şerit çekip, yolu kapattı. Polis ekipleri, yayaların geçişine de izin vermedi.
Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysilerini giyerek pakete yaklaştı. Fünyenin bir ucunu paketin yanına bırakan bomba uzmanı, daha sonra uzaktan kumandayla fünyeyi patlattı. Patlama sesi çevrede heyecan yaratırken, paketten nevresim takımı çıktı. Çalışmaların ardından cadde ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktıEskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktıEskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktıEskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

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