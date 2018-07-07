Eskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları İ.Ü. (76) adlı erkeğin 74 bin lira parasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İ.Ü.'yü arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak kimliğiniz terör örgütünün eline geçmiş yalanıyla 74 bin lira parasını dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonla Sırrı Sert (56) ve Hamit Özbek (25) ile Kader B. (23) adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 37 bin 835 lira para ele geçirildi.
Şüphelilerin, daha önce de telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş', 'bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz', 'kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş',
Yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Sırrı Sert ile Hamit Özbek tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, Kader K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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