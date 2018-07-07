HABER

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları İ.Ü. (76) adlı erkeğin 74 bin lira parasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları İ.Ü. (76) adlı erkeğin 74 bin lira parasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İ.Ü.'yü arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak kimliğiniz terör örgütünün eline geçmiş yalanıyla 74 bin lira parasını dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonla Sırrı Sert (56) ve Hamit Özbek (25) ile Kader B. (23) adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 37 bin 835 lira para ele geçirildi.
Şüphelilerin, daha önce de telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 'kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş', 'bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz', 'kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş',
Yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Sırrı Sert ile Hamit Özbek tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, Kader K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklamaEskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklamaEskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklamaEskişehir'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
Orman İşletme müdürü ve 5 kişi, rüşvet operasyonunda tutuklandıOrman İşletme müdürü ve 5 kişi, rüşvet operasyonunda tutuklandı
Kayıp Ufuk'tan hala haber yokKayıp Ufuk'tan hala haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.