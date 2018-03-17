Eskişehir’de tombala operasyonu

Eskişehir’de şüpheli bir araçta yapılan aramada 3 tombala makinesi ve ekipmanları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Eskişehir-Ankara karayolunda şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip edilen U.Ü. idaresindeki 34 SZ 0601 plakalı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 tombala makinesi ve oyun ekipmanları ele geçirdi. Şoför U.Ü. ile araçta bulunan A.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.