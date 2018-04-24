Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında N.C. idaresindeki araç, seyir halindeyken bankete çarparak takla attı. Kazada sürücü N.C. olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan F.C. ise yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.