Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında N.C. idaresindeki araç, seyir halindeyken bankete çarparak takla attı. Kazada sürücü N.C. olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan F.C. ise yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum