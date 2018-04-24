HABER

Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında N.C. idaresindeki araç, seyir halindeyken bankete çarparak takla attı. Kazada sürücü N.C. olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan F.C. ise yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!
Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.