Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir-Bursa karayolu Polis Okulu Kavşağında meydana geldi. İsmail Türkan (31) idaresindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşakta bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü İsmail Türkan, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Mustafa Kara ise (28) 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Türkan’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.