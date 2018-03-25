Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı’nda A.K. (48) iradesindeki hafif ticari araç, hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Gerçekleşen kazada araç içinde bulunan K.G (44), L.S. (39) ve M.K. (49) hafifi şekilde yaralanırken, F.K. (45) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma devam ediyor.