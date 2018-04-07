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Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Sivrihisar ilçesinde gerçekleşti.

Eskişehir’de otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivrihisar ilçesinde gerçekleşti. Sivrihisar-Ankara karayolunun 25’inci kilometresinde, Alper Şahan Özdoğan yönetimindeki 06 BH 1060 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Ertuğrul (60), Zühal (58) ve Eren Can Özdoğan (27) ve Ayça Filiz Eralp (27) ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesine görüldü.

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