Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 4 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çifteler ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki araç, anı yönde seyreden C.A. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpma sonrasında meydana gelen kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç şoförü ve yolculardan S.A. M.E.A. ve A.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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