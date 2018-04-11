Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir’de bir minibüsün çarptığı 19 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Hoşnudiye Mahallesinde gerçekleşti. Yasin Y.’nin idaresindeki 26 GK 631 plakalı minibüs, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ebru Aytemiz’e (19) çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aytemiz, yapılan mudahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.