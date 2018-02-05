Eskişehir’de trafik kazası; 4 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. O.E. (53) idaresindeki araç ile sürücüsü henüz bilinmeyen başka bir araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücüsü bilinmeyen araçtaki O.K. (58), S.Y. (75), B.Y. (12) ve K.Y. (48) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.