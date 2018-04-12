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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 276 sentetik uyuşturucu hap, 31,35 gram skunk ile 4 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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