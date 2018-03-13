Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 134 çıkı bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, toplam 134 çıkı halinde 28,18 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Haklarında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adliyeye sevk edildi.