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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda, 10 eve baskın yapıldı. Eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 polis memuru, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışırken, düşüp, ayağından hafif yaralandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi.

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