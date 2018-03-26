Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise 0,70 gram eroin, 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 1 şahıs hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 şahıs hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.