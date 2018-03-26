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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise 0,70 gram eroin, 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca 1 şahıs hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 şahıs hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

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