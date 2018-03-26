Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.E. ve F.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerde 0,70 gram eroin ile 59 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen F.K., Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından serbest bırakılırken E.E. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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