HABER

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.E. ve F.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerde 0,70 gram eroin ile 59 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen F.K., Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından serbest bırakılırken E.E. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.