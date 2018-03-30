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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde tartımında kullanılan otomobil anahtarlığı görünümünde hassas terazi, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 5,85 gram metamfetamin ve 20 gram kokain ele geçirildi.
Öte yandan operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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