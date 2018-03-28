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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir’de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.
Öte yandan yapılan üst aramasında sentetik uyuşturucu madde ve hap ele geçirilen zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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