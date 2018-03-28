Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir’de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

Öte yandan yapılan üst aramasında sentetik uyuşturucu madde ve hap ele geçirilen zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.