Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, muz kutularının içinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, muz kutularında, 2 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda ev sahibi Hamza A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hamza A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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