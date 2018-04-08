Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarları değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda,

uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda daralı 49,95 gram gelen eroin maddesi, 0,89 gram kokain maddesi, 13 adet suboxone, 6 adet lyrica, 1 adet zestat, 1 adet rexapin uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.