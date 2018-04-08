Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 49,95 gram eroin, 0, 89 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada 49,95 gram eroin, 0,89 gram kokain ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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