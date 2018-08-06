Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 6 kişi tutuklandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen cuma günü Eskişehir'de 11 ayrı adrese düzenledikleri operasyonunda uyuşturucu madde satıcılığı yapan ve kullanan 54 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, ev ve işyerlerinde yapılan aramada 162 gram metamfetamin, 10,45 gram skunk, 4 gram bonzai, 3 gram kokain, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 47'si götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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