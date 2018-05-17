Eskişehir'de uyuşturucuya 9 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 64 gram esrar, 0,70 gram metamfetamin, 5,80 gram morfin, 2, 21 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüphelilerden 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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