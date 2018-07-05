Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.