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Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul'a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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