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Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i götürüldükleri KOM Şubesi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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