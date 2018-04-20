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Eskişehir’deki FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Saffet D.

Eskişehir’deki FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Saffet D. ile eşi A.D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden Saffet D. tutuklanırken, eşi A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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