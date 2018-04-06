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Eskişehir’deki menfur saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanan cenazelerin defin yer ve tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, "Elim bir olay sonucu kaybettiğimiz Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri M.

Eskişehir’deki menfur saldırı

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanan cenazelerin defin yer ve tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Elim bir olay sonucu kaybettiğimiz Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu’nun cenazesi bugün (06 Nisan 2018 Cuma) Kırka Çarşı Camii’nde kılınacak olan Cuma namazını müteakip Kırka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Vefat eden diğer mesai arkadaşlarımız merhum Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın’ın cenazesi memleketi Tokat Turhal’ın Üçyol Köyü Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip, merhum Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak’ın cenazesi memleketi Kayseri’de Merkez Hunat Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip, merhum Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi memleketi Tokat’ta Merkez Takkeciler Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip defnedilecektir. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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