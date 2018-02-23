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Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gaz bağlantı noktasının deforme olması sonucunda gaz kaçağı meydana geldi.Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi, Albay Burak Caddesi, 43.Sokak üzerinde meydana geldi.

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gaz bağlantı noktasının deforme olması sonucunda gaz kaçağı meydana geldi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi, Albay Burak Caddesi, 43.Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan doğalgaz aktarma kutusundaki vanaların uzun süre temas etmesi ve küflenmesi sonucu deformasyon oluştu. Küflenen ve kullanılmaz duruma gelen vanalarda gaz kaçağı oldu. Kaçağın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ve İZGAZ ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelerek olaya müdahale eden ekipler gaz kaçağı kesti. İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi

Eskiyen gaz kutusu, ekipleri alarma geçirdi

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