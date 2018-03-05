Eskort sitesiyle dolandırıcılığa 11 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Şırnak'ta polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internette eskort siteleri kurarak dolandırıcılık yapan şebekeye üye 4'ü kadın 11 kişi, gözaltına alındı.
Denizli ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette eskort sitesi kurarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik bu sabah ortaklaşa operasyon düzenledi. İki ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bilgisayarlara el konuldu. Denizli'de gözaltına alınan 11 kişi, sorgulanmak üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin internette kadın fotoğrafları kullanarak eskort siteleri kurduğu, kadınlarla birlikte olmak isteyen erkeklere, banka hesaplarına para yatırtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
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