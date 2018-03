Eşme’de trafik eğitim seferberliği

Eşme Emniyeti trafik denetimleriyle birlikte eğitim faaliyetlerine de devam ediyor.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından, okul servisçilerine can güvenliği ve taşımalı eğitimin güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Eşme Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Trafik sorununun sadece denetim ve ceza ile çözülemeyeceği, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla ve eğitim faaliyetleriyle trafikte saygı ve anlayışın ön plana çıkarılacağını belirten İlçe Trafik Bürosundan Polis Memuru Muammer Sarıgöl, trafikte seyir halindeyken, kendi can güvenliğimiz ve diğer canlıların can güvenliğini korumanın ilk önceliğimiz olması gerektiğinin önemini altını çizerek sunumuna başladı.

Sunumda ilk olarak, okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında, trafik güvenliği bakımından alınması gereken denetime yönelik tedbirler anlatıldı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine taşınmasının servis şoförlerinin birinci derecede sorumluluğunda olduğunu ifade eden ve bu işin denetimi ne kadar yapılsa da asıl görevin servis şoförlerine ve taşıma şirketine düştüğünü vurgulayan SARIGÖL, " Her halükarda denetimler yapmakla birlikte sorumluluk gerektiren bir husus. Belli standartlarla korumamız ve bu standartlar çerçevesinde de azami bir şekilde gerekli dikkati göstermemiz gerekiyor. " dedi. En küçük ihmalkarlığın ve dikkatsizliğin çok büyük sorunlara neden olduğunun altını çizen Sarıgöl, şunlar söyledi: "İnsanlar en değerli varlıklarını sizlere, servis şoförlerine emanet ediyor. İnsanlar en önemli varlıklarını size emanet ediyorsa sizlere güveniyor demektir. Sizlerin de bu güveni istismar etmemeniz, bu güveni sarsacak bir harekette bulunmamanız, çok dikkatli olmanız icap ediyor. En küçük ihmal, en küçük dikkatsizlik inanılmaz sorunlara yol açabiliyor." dedi. Katılımcılara uyulması gereken kurallar tekrardan sinevizyon eşliğinde tekrardan hatırlatıldı. Toplantı sonunda servis şoförlerinin şikayetlerinin dinlenmesini takiben toplantı sona erdi.