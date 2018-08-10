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Esminyatürk'te Türk dünyası şaheserleri

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sazova Mahallesi'ndeki Bilim, Sanat ve Kültür Parkı içerisinde bulunan Esminyatürk'te (Türk Dünyası Şaheserleri Parkı) Türk Dünyası'ndan 32 eserin minyatürleri yer alıyor.

Esminyatürk'te Türk dünyası şaheserleri

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sazova Mahallesi'ndeki Bilim, Sanat ve Kültür Parkı içerisinde bulunan Esminyatürk'te (Türk Dünyası Şaheserleri Parkı) Türk Dünyası'ndan 32 eserin minyatürleri yer alıyor. Esminyatürk, Eskişehir'in yanı sıra çeşitli illerden gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.
Türk Dünyası Kültür Vakfı tarafından yaptırılan ve 2 yıl önce açılan Esminyatürk parkında Orhun Kitabelerinden, Mostar Köprüsü'ne kadar çeşitli eserlerin 25'te 1 küçültülmüş minyatürleri bulunuyor. Esminyatürk parkı görevlilerinden İlknur Demircan Sever, en çok ilgiyi Hindistan'daki Tac Mahal ile Edirne'deki Selimiye Camii'nin minyatürlerinin gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Esminyatürk parkı canlı bir tarih niteliği taşımakta olup, ilk yazılı kaynaklarımız Orhun Abideleri'nden medeniyetimizin ayak izlerinin ulaştığı Mostar Köprüsü'ne kadar 16 farklı ülkeden 32 eserin maketini bulunduran bir parktır. Parkta en çok ilgiyi girişteki Tac Mahal maketi görüyor. Tac Mahal'de 1631-1654 arasında Babürler döneminde yapılmış bir eserdir. Şah Cihan tarafından eşine adanmış olan bir eserdir. Özellikle hafta sonları gerek şehir dışından, gerek ülke dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyoruz. Özellikle öğretmenler öğrencilerini alıp, kitaplardan anlatmak yerine birebir maketleri göstererek ders anlatıyorlar."
Oldukça ilgi gören Eskişehir'deki Esminyatürk'te şu eserlerin minyatürleri bulunuyor:
Selimiye Camii (Edirne), Divriği Ulu Camii (Sivas), Diyarbakır Ulu Camii (Diyarbakır), Ahlat Ulu Kümbet (Bitlis), Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Aşık Paşa Türbesi (Kırşehir), Ethem Bey Camii (Arnavutluk), Mümine Hanım Türbesi (Azerbaycan), Mostar Köprüsü (Bosna-Hersek), Alaca Camii (Makedonya), Tac Mahal (Hindistan), Hümayun Türbesi (Hindistan), Gök Kümbet (Irak), 33 Gözlü Köprü (İran), Hoca Ahmed-i Yesevi Külliyesi (Kazakistan), Rabia Sultan Türbesi (Kazakistan), Hansaray (Kırım), Sultan Murat Türbesi (Kosova), Fatih Camii (Kosova), Gül Baba Türbesi (Macaristan), Mustafa Paşa Camii (Makedonya), Orhun Abideleri (Moğolistan), Uluğ Bey Medresesi (Özbekistan), Bala Havuz Camii (Özbekistan), Muhammed Emin Han Külliyesi (Özbekistan), Çar Minare (Özbekistan), İsmail Samani Türbesi (Özbekistan), Şam Osmanlı Tren Garı (Suriye), Medine Osmanlı Tren Garı (Suudi Arabistan), Sultan Sencer Türbesi (Türkmenistan), Sultan Tekeş Kümbeti (Türkmenistan), Bey Hamamı (Yunanistan).

FOTOĞRAFLI

Esminyatürk'te Türk dünyası şaheserleriEsminyatürk'te Türk dünyası şaheserleriEsminyatürk'te Türk dünyası şaheserleriEsminyatürk'te Türk dünyası şaheserleri

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