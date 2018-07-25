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Esnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, toptancılık yapan bir marketin sahibi, iddiaya göre yaklaşık 100 esnaftan 3 milyon lira tutarında mal aldıktan sonra parasını ödemeden ortadan kayboldu.

Esnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, toptancılık yapan bir marketin sahibi, iddiaya göre yaklaşık 100 esnaftan 3 milyon lira tutarında mal aldıktan sonra parasını ödemeden ortadan kayboldu. Mallarını kurtarmak için markete gelen esnaf, işyerine gelen haciz işlemine engel olmak istedi ama başaramadı.
Boyacı Mahallesi'nde toptan eşya satışı yapan bir marketin sahibi Mehmet Ş., yaklaşık 100 esnaftan 3 milyon lira tutarında mal aldı. Ödeme günü geldiğinde Mehmet Ş., eşi ve oğlu ile birlikte ortadan kayboldu. Aradan geçen bir haftalık sürede aileye ulaşamayan esnaf, polise şikayette bulunarak mallarının bir kısmının bulunduğu market önünde nöbet tutmaya başladı. Dün akşam saatlerinde market önünde bekleyen esnaf, işyeri önüne gelen polis ve savcılık araçlarını görerek durumu sorduklarında markete haciz geldiğini öğrendi. İçeride kendilerine ait malların olduğunu söyleyen esnaf, haciz işlemini engelleyerek sattıkları mallardan geriye kalanların kendilerine teslim edilmesi gerektiğin söyledi.
Zaman zaman gerginliğin yaşandığı işyerinde polislerin güçlükle ikna ettiği esnaftan Murat Göktürk, yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu belirterek, “İçeride herkesin malı bulunuyor, ama borçlular kayıp. Ben adamlara 15 bin liralık mal verdim. Şu an içeride 3 bin liralık malım kaldıysa ben ona da razıyım, yeter ki alayım. Bir haftadır bu kişiler kayıp ve buradaki marketi de biz bekliyoruz" dedi.
Bekleyen esnafın tüm çabasına karşın alacaklı olan başka bir esnafın başlattığı haciz işlemi gerçekleştirilirdi.
Polisin ortadan kaybolan Mehmet Ş. ile eşi ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Esnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştıEsnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştıEsnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştıEsnaf, borçlusuna başlatılan hacizi durdurmaya çalıştı

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