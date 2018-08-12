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Esnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökertti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

İZMİT'te, esnaf tarafından yapılan ihbar ile fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında ve soruşturmanın devamında toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Esnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökertti

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, esnaf tarafından yapılan ihbar ile fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında ve soruşturmanın devamında toplam 7 kişi gözaltına alındı.
İzmit'te 28 Temmuz tarihinde bir esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde fuhuş yaptıkları belirlenen 2 Azeri uyruklu kadın ile müşteri oldukları belirlenen 2 erkek gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak araştırmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, evi kiraladığı tespit edilen A.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. A.Ç.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, A.K. (32) isimli Azeri uyruklu kadın ile Y.S.B. (28) isimli kişinin de fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 10 Ağustos günü Y.S.B. ve A.K.'yi de Gültepe Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları eve düzenledikleri baskında yakaladı. Evde yapılan aramada içerisinde fuhuş yapan kadınlar ve müşterilerin bilgileri bulunan çeşitli ajandalar, evraklar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen evraklarda şebekenin İzmit Karabaş Mahallesi'nde 2, Cedit ve Erenler mahallelerinde ise birer olmak üzere 4 evde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Evlerde kimsenin yaşamadığı belirlenirken 4 adres soruşturma tamamlanana kadar mühürlendi.
28 Temmuz tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 Azeri uyruklu kadın sınır dışı edilirken, operasyonun devamında gözaltına alınan A.Ç., Y.S.B. ve A.K. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Kadınlarla fuhuş yapan 2 erkek hakkında da işlem yapıldı.

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Esnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökerttiEsnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökerttiEsnafın ihbarı, fuhuş şebekesini çökertti

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