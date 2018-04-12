ESOGÜ’de gerginlik: 3 gözaltı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir süre önce yaşanan olaylara tepki göstermek isteyen ve bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltına alındı.

ESOGÜ’de yaşanan 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olaya tepkilerini sürdüren bir grup öğrenci YÖK ve üniversite yönetimine karşı yemekhanede açıklama yapmak istedi. Yemekhanede açıklama yapmak isteyen öğrencilere ilk olarak özel güvenlik personeli müdahale etti. Ardından bina dışına çıkarılan öğrenciler slogan atmaya devam edince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.