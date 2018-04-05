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ESOGÜ’de silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı olduğu, saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı olduğu, saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

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