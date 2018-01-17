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Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programına konuk olan Rabia Kuru’nun filmleri aratmayacak hayat hikâyesi tüm kadınlara ilham kaynağı oldu. 52 yaşında, Bursa’da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

Eşi A.K.’nin mal varlığıyla ilgili aldığı notları Esra Erol’da programında paylaşarak yaşadıklarını anlatan Rabia Kuru, “Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğini ve tüm hayatıyla ilgili tüm planlarını ajandasına not etmiş” iddiasında bulundu.

BÜYÜK BİR MAL VARLIĞINA ULAŞTIK

1996 yılında A.K. ile evlenen ve iş hayatında başarılı bir ivme yakaladığını belirten Kuru, “2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı” diye konuştu.

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program Esra Erol canlı yayın ATV dolandırıcı rabia kuru

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yalan.kadın tam sahtekar belli
Adam kurtarmış kendini
adamda konuşsun,eğlenceli olur.dolandırılmak için bu kadar okunurmu,keşke hiç okumasaydın.
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