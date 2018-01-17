Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu

Eşi A.K.’nin mal varlığıyla ilgili aldığı notları Esra Erol’da programında paylaşarak yaşadıklarını anlatan Rabia Kuru, “Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğini ve tüm hayatıyla ilgili tüm planlarını ajandasına not etmiş” iddiasında bulundu.
BÜYÜK BİR MAL VARLIĞINA ULAŞTIK
1996 yılında A.K. ile evlenen ve iş hayatında başarılı bir ivme yakaladığını belirten Kuru, “2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı” diye konuştu.
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