Esra, sınava giderken kazada öldü

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde takla atan otomobildeki Esra Özbek (18) öldü, babası sürücü Abdullah Özbek (55) ise yaralandı. Esra Özbek'in, babasıyla birlikte bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için kent merkezine gitmek için yola çıktığı belirtildi.
Sarıkaya ilçesinde oturan Abdullah Özbek, YKS'ye girecek olan kızı Esra Özbek'i kent merkezine götürmek için dün akşam otomobille yola çıktı. Abdullah Özbek yönetimindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdullah Özbek’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Günlerdir aranıyordu, müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum