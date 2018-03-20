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Esrar içerken suçüstü yakalanan öğretmen, açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ’ın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde arazide bir çukurda, uyuşturucu madde kullanırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheliden, beden eğitimi öğretmeni A.Y., hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Esrar içerken suçüstü yakalanan öğretmen, açığa alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde arazide bir çukurda, uyuşturucu madde kullanırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheliden, beden eğitimi öğretmeni A.Y., hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.
Merkez Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesi Üçdutluk mevkiinde, arazide şüpheli şahısların olduğu yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazideki bir çukurda, kova diye tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde kullanan A.Y. ile M.K., N.K. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde de bir miktar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y.'nin Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde beden eğitimi öğretmeni olduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, öğretmen A.Y.'nin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığını belirterek, "Milli Eğitim olarak idari soruşturma başlattık. Konu zaten savcılığa intikal etmiştir. Esrar içerken yakalanan kişi Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde bulunan bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Gerekli işlemleri başlattık ve hemen açığa aldık" dedi.

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Esrar içerken suçüstü yakalanan öğretmen, açığa alındıEsrar içerken suçüstü yakalanan öğretmen, açığa alındı

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