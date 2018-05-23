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Esrar ve silahla yakalandı, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üzerinde ve evine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ve ruhsatsız 4 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alınan B.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Esrar ve silahla yakalandı, tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üzerinde ve evine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ve ruhsatsız 4 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alınan B.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla B.S.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bir süre teknik ve fiziki takibin ardından B.S., dün gece, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde durduruldu. B.S.'nin üzerindeki aramada 2,32 gram esrar ele geçirildi. B.S.'nin evindeki aramada da çeşitli çaplarda ruhsatsız 4 tabanca, 12 mermi ile satışa hazır halde 11,53 gram esrar ele geçirildi. B.S., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne konuldu.

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Esrar ve silahla yakalandı, tutuklandı

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