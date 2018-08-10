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Ev alev alev yandı; Afgan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Ev alev alev yandı; Afgan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fenari Mahallesi 82 No'lu Sokak'taki evde, saat 09.30 sıralarında, yangın çıktı. Afgan Mahbuma Umeri'nin oturduğu 2 katlı evin üst katındaki mutfaktan henüz belirlemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevler, evi sararken aile fertleri, yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada dumandan etkilenen Mahbuma Umeri ve 4 çocuğu, yangını söndüremeyince evden çıktı. Komşuların haber vermesiyle mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Afgan aile, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evin büyük kısmı kül olurken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Ev alev alev yandı; Afgan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendiEv alev alev yandı; Afgan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendiEv alev alev yandı; Afgan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi

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