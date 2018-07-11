HABER

Ev almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

KONYA'da kimliği henüz belinlenemeyen 2 hırsız, ev almak için bir inşaat firmasına gelen gurbetçi Abdülkadir Başaran'ın (45) cipinin arka camını kırarak, 100 bin lirayı çalıp kaçtı.

Ev almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kimliği henüz belinlenemeyen 2 hırsız, ev almak için bir inşaat firmasına gelen gurbetçi Abdülkadir Başaran'ın (45) cipinin arka camını kırarak, 100 bin lirayı çalıp kaçtı.
Olay, saat 10.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bir inşaat firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, gurbetçi Abdülkadir Başaran, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bankadan çektiği 100 bin lirayı, BS-16465 İsviçre plakalı cipinin bagajına koydu. Başaran, daha sonra ev almak için inşaat firmasına gitti. Aracını firmanın önüne park eden Başaran, bir süre sonra dışarı çıktığında cipin arka camının kırıldığını ve içinde parasının bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobille cipin yanına yanaşan ve başlarında kapüşon bulunan 2 hırsızın camı kırdıktan sonra parayı alıp kaçtığını tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ev almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılarEv almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılarEv almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılarEv almak için gelen gurbetçinin cipinden 100 bin lirayı çaldılar

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Zabıta ve polisten sahte içki operasyonuZabıta ve polisten sahte içki operasyonu
Çukura düşen ineği itfaiye kurtardıÇukura düşen ineği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.