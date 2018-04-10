Ev arkadaşını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, birlikte yaşadığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı öldüren Bahadır Coşkun hakim karşısına çıktı.
Muratpaşa ilçesinde, geçen 12 Şubat'ta Bahadır Coşkun, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Bahadır Coşkun, bugün hakim karşısına çıktı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Bahadır Coşkun ve avukatı katıldı. Sanık Coşkun savunmasında, olay günü ev arkadaşı Özcan’la önce evde, daha sonra bir mekanda alkol aldıklarını anlattı. Özcan’a borcu olduğunu, alkol aldıkları sırada Özcan’ın kendisinden parasını istediğini ifade eden Coşkun, "Ben de yanımda o kadar para olmadığını ve pazartesi günü verebileceğimi söyledim. Sonra küfür etmeye başladı. Masa ve bardakları yüzüme fırlattı. Ben de bunun üzerine mekandan ayrıldım" dedi.
Kavgadan sonra eve giderek eşyalarını topladığını sözlerine ekleyen Bahadır Coşkun, dışarıda Özcan’la karşılaştığını ve kendisine küfür etmeye devam ettiğini öne sürdü. Özcan’ın kendisini darp ettiğini iddia eden Coşkun, ev arkadaşının iri yarı olduğunu, kendisini korumak için bıçakla yaraladığını savundu. Coşkun, Özcan’ı öldürme niyeti olmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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