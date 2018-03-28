HABER

Ev arkadaşının 170 bin lirasını çaldığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

Adana’da Rahime Yıldırım, ev arkadaşının 170 bin lirasını çaldığını iddia ederek polise başvurdu.Olay, 22 Mart’ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da Rahime Yıldırım, ev arkadaşının 170 bin lirasını çaldığını iddia ederek polise başvurdu.
Olay, 22 Mart’ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce akrabaları tarafından tanışan Rahime Yıldırım (25) ve İlknur F. (28) aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra İstanbul’a çalışmaya giden Yıldırım geri döndüğünde dolap içerisinde sakladığı 170 bin lirasının yerinde olmadığını fark etti. Rahime Yıldırım, telefonla aradığı İlknur F.’ye ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Yıldırım polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İlknur F.’nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. İlknir F. kısa süre sonra gözaltına alınarak emniyete getirildi. İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım’ın cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli, Sedat’ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.
İşlemleri tamamlanan İlknur F. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
'Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!''Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı!'
İş adamına 'gaip' şoku!İş adamına 'gaip' şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.