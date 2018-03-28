Ev arkadaşının 170 bin lirasını çaldığı iddiası

Adana’da Rahime Yıldırım, ev arkadaşının 170 bin lirasını çaldığını iddia ederek polise başvurdu.
Olay, 22 Mart’ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 ay önce akrabaları tarafından tanışan Rahime Yıldırım (25) ve İlknur F. (28) aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra İstanbul’a çalışmaya giden Yıldırım geri döndüğünde dolap içerisinde sakladığı 170 bin lirasının yerinde olmadığını fark etti. Rahime Yıldırım, telefonla aradığı İlknur F.’ye ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Yıldırım polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İlknur F.’nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. İlknir F. kısa süre sonra gözaltına alınarak emniyete getirildi. İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım’ın cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli, Sedat’ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.
İşlemleri tamamlanan İlknur F. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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